Пэдди Пимблетт: «В UFC вам платят столько, сколько вы стоите. Тем, кто ноет, стоит усерднее работать»
Пэдди Пимблетт раскритиковал бойцов, которые жалуются на низкие гонорары в UFC.
«Многие люди, вероятно, получают больше за пределами UFC. Я основные деньги зарабатываю благодаря моим спонсорам. Но в UFC вам платят столько, сколько вы стоите.
Бойцы ноют, что Дана Уайт их обижает и тому подобное. Все эти завистники из UFC, которые получают по $12 в час, очевидно, этого достоины. Работайте усерднее и покажите немного индивидуальности», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.
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