Пэдди Пимблетт: «В UFC вам платят столько, сколько вы стоите. Тем, кто ноет, стоит усерднее работать»

Пэдди Пимблетт раскритиковал бойцов, которые жалуются на низкие гонорары в UFC.

«Многие люди, вероятно, получают больше за пределами UFC. Я основные деньги зарабатываю благодаря моим спонсорам. Но в UFC вам платят столько, сколько вы стоите.

Бойцы ноют, что Дана Уайт их обижает и тому подобное. Все эти завистники из UFC, которые получают по $12 в час, очевидно, этого достоины. Работайте усерднее и покажите немного индивидуальности», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.

Уайт ответил на жалобы бойцов на низкие зарплаты: «Поверьте, им платят столько, сколько они должны получать»

UFC заработал 900 миллионов долларов за год. Но гонорары бойцов – только 16%

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