Пимблетт – о победе над Фергюсоном: «Боже, как он выжил в первом раунде, а?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт прокомментировал победу над Тони Фергюсоном.

«Тони – настоящая легенда. Аплодисменты Фергюсону, легенда спорта и моего дивизиона. Для меня огромная честь разделить с ним октагон.

Боже мой, как он пережил этот первый раунд, а? Я выдохся, пытаясь финишировать его. Грэпплинг был частью плана на бой. Я особо не показывал его в UFC, так что пришло время продемонстрировать это.

Когда занимаю позицию сверху, я как одеяло. Меня уже не скинешь. Сегодня меня критиковать нельзя, я выиграл каждый раунд с легкостью. Даже не стыдно сказать это», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

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7 комментариев
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тебе повезло, что тони уже не может бить сильно. мог и отлететь первом раунде)
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кКак же я жду,когда педди попадет в топ 15 на растерзание)
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Тони конечно респект. Но пора уже снять перчатки и положить их центр октагона
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