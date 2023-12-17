Пимблетт – о победе над Фергюсоном: «Боже, как он выжил в первом раунде, а?»

Пэдди Пимблетт прокомментировал победу над Тони Фергюсоном.

«Тони – настоящая легенда. Аплодисменты Фергюсону, легенда спорта и моего дивизиона. Для меня огромная честь разделить с ним октагон.

Боже мой, как он пережил этот первый раунд, а? Я выдохся, пытаясь финишировать его. Грэпплинг был частью плана на бой. Я особо не показывал его в UFC, так что пришло время продемонстрировать это.

Когда занимаю позицию сверху, я как одеяло. Меня уже не скинешь. Сегодня меня критиковать нельзя, я выиграл каждый раунд с легкостью. Даже не стыдно сказать это», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

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