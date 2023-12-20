Команды Хейни и Гарсии вступили в переговоры о проведении поединка

Представители Дэвина Хейни и Райана Гарсии ведут переговоры об организации боя.

«Я попросил своих людей связаться с командой Хейни, чтобы обсудить организацию боя. Теперь мяч на твоей стороне, Дэвин. Я свой ход сделал, доказав тебе и всему миру, что готов драться», – написал Гарсия в социальных сетях.

«Это факты», – отреагировал Хейни.

2 декабря Гарсия (24-1) нокаутировал Оскара Дуарте в восьмом раунде.

Хейни (31-0) 9 декабря победил единогласным решением судей .

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