Команды Хейни и Гарсии вступили в переговоры о проведении поединка
Представители Дэвина Хейни и Райана Гарсии ведут переговоры об организации боя.
«Я попросил своих людей связаться с командой Хейни, чтобы обсудить организацию боя. Теперь мяч на твоей стороне, Дэвин. Я свой ход сделал, доказав тебе и всему миру, что готов драться», – написал Гарсия в социальных сетях.
«Это факты», – отреагировал Хейни.
2 декабря Гарсия (24-1) нокаутировал Оскара Дуарте в восьмом раунде.
Хейни (31-0) 9 декабря победил единогласным решением судей Реджиса Прогрейса.
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