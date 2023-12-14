Хейни – о смене дивизиона: «Никогда не вернусь в легкий вес»

Теги легкий вес бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни заявил, что не вернется в легкий вес.

«Много лет я убивал себя, пытаясь уложиться в легкий вес. Люди болтали, что я такой и сякой. Но когда я продвинулся в первом полусреднем, отговорки продолжились. Я никогда не вернусь в легкий вес», – написал в соцсетях чемпион мира в легком и первом полусреднем весе Дэвин Хейни.

Хейни вызвал Дэвиса: «Танк – ссыкло. Он предлагает подраться, когда я занят, но теперь у меня нет боя. Давай сделаем это»

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