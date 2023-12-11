Дэвин Хейни: «31-0. Неплохо для парня из «частной школы»

Дэвин Хейни похвастался своим боксерским рекордом.

«31-0. Неплохо для парня из «частной школы», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.

Напомним, что 10 декабря Хейни победил Прогрейса единогласным решением судей, завоевав титул чемпиона WBC в первом полусреднем весе. Теперь на его счету 31 победа (15 нокаутом).

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