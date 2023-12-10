Райан Гарсия: «Побью Хейни. Я слишком хорошо его знаю»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия заявил, что победит Дэвина Хейни.

«Хейни, без сомнения, силен, но я знаю его слишком хорошо. Я побью его.

Сегодня у него все классно, поздравляю, но в этом году мы будем править!

Это был Дэвин во всей своей красе, но его лучшее умение – это способность усыпить людей, которые смотрят его бои. Я знаю, чего ему не хватает. Когда-нибудь он сможет это получить, но сейчас – нет. Делайте свои предположения, мне не терпится поактивничать с ним!!!» – заявил бывший временный чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Хейни – о вызове Гарсии: «Приятно слышать, что он наконец хочет драться»

Райан Гарсия: «Многие близкие надеялись, что я проиграю. Они старались сбить меня с толку»

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