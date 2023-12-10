Хейни – о вызове Гарсии: «Приятно слышать, что он наконец хочет драться»
Дэвин Хейни ответил на вызов Райана Гарсии.
«Приятно слышать, что он наконец хочет драться», – заявил чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни.
Напомним, что этой ночью Хейни победил Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. Ранее Гарсия нокаутировал Оскара Дуарте.
Дэвин Хейни: «Я не знаю, почему люди обожают меня хейтить. Ничего не могу с этим поделать»
Райан Гарсия: «Многие близкие надеялись, что я проиграю. Они старались сбить меня с толку»