Хейни – о вызове Гарсии: «Приятно слышать, что он наконец хочет драться»

Дэвин Хейни ответил на вызов Райана Гарсии.

«Приятно слышать, что он наконец хочет драться», – заявил чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни.

Напомним, что этой ночью Хейни победил Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. Ранее Гарсия нокаутировал Оскара Дуарте.

Дэвин Хейни: «Я не знаю, почему люди обожают меня хейтить. Ничего не могу с этим поделать»

Райан Гарсия: «Многие близкие надеялись, что я проиграю. Они старались сбить меня с толку»