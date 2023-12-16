Дэвис – о команде Хейни: «Эти ниггеры – сучки. Они знают, куда позвонить, чтобы бой состоялся»

Теги бокс Эдди Хирн Джервонта Дэвис Дэвин Хейни контент Бокс/MMA/UFC

Джервонта Дэвис подвергся критике в соцсетях из-за нежелания драться с Дэвином Хейни.

«Дэвин Хейни, Билл Хейни, Эдди Хирн... Эти ниггеры – сучки. Если они хотят, чтобы бой состоялся, то передайте, что им известно, кому нужно позвонить», – заявил чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис.

Дэвис принял вызов Хейни: «Клянусь мертвым другом, я доведу твоего отца до слез»

Хейни вызвал Дэвиса: «Танк – ссыкло. Он предлагает подраться, когда я занят, но теперь у меня нет боя. Давай сделаем это»

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