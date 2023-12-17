Уайт заявил, что продажи трансляций UFC 296 подскочили после стычки Эдвардса и Ковингтона на пресс-конференции
Дана Уайт заявил, что трэшток Ковингтона помог улучшить продажи UFC 296.
«По ходу той пресс-конференции продажи платных трансляций подскочили на 25%. Наша аналитическая команда пришла к такому выводу.
Они не судили по просмотрам на YouTube, а проанализировали продажи в момент пресс-конференции и после ее окончания.
Глобальный скачок на 25%, не только на ESPN, но и на других площадках тоже. Абсолютно восхитительно», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Ковингтон высмеял смерть отца Эдвардса: «Я отправлю тебя в ад – там мы с ним и поздороваемся». Тот в ответ кинул бутылку
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Взял и помог заработать всем тем, кому проценты от ППВ заплатят.
И потом, люди удивляются, а чего это так Дана Уайт ценит Колби, именно за это, просто одной пресс-конференцией поднял продажи на 25%.
И прикиньте бой титульный Леон - Белал, это сколько они продадут ППВ? 2 штуки? родные Леона, родные Белала и все.