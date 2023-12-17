Уайт заявил, что продажи трансляций UFC 296 подскочили после стычки Эдвардса и Ковингтона на пресс-конференции

Дана Уайт заявил, что трэшток Ковингтона помог улучшить продажи UFC 296.

«По ходу той пресс-конференции продажи платных трансляций подскочили на 25%. Наша аналитическая команда пришла к такому выводу.

Они не судили по просмотрам на YouTube, а проанализировали продажи в момент пресс-конференции и после ее окончания.

Глобальный скачок на 25%, не только на ESPN, но и на других площадках тоже. Абсолютно восхитительно», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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