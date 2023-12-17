Уайт заявил, что продажи трансляций UFC 296 подскочили после стычки Эдвардса и Ковингтона на пресс-конференции

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что трэшток Ковингтона помог улучшить продажи UFC 296.

«По ходу той пресс-конференции продажи платных трансляций подскочили на 25%. Наша аналитическая команда пришла к такому выводу.

Они не судили по просмотрам на YouTube, а проанализировали продажи в момент пресс-конференции и после ее окончания.

Глобальный скачок на 25%, не только на ESPN, но и на других площадках тоже. Абсолютно восхитительно», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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5 комментариев
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Он таким образом подстёгивает такие события, похоже Шохвал все же попадет в ГАС
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И ведь спецом посадил Стриклэнда и Дью Плесси рядом
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Колби топ 🔝🔝🔝➕
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все должны благодарить Колби Ковингтона, считай только он продал все это (может быть, немного Тони). Костюм Вашингтона сработал на ура.

Взял и помог заработать всем тем, кому проценты от ППВ заплатят.

И потом, люди удивляются, а чего это так Дана Уайт ценит Колби, именно за это, просто одной пресс-конференцией поднял продажи на 25%.

И прикиньте бой титульный Леон - Белал, это сколько они продадут ППВ? 2 штуки? родные Леона, родные Белала и все.
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Ответ Kbnueve
Колби топ 🔝🔝🔝➕
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