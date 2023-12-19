Леон Эдвардс: «Я повалил двух лучших борцов в дивизионе. Называйте меня Леон Магомедов»

Леон Эдвардс высказался о своих борцовских навыках.

«Я начинал как боец смешанных единоборств, а не как какой-нибудь киксбоксер. Меня выставили ударником.

Я повалил и , двух лучших борцов в дивизионе. Я показал себя в грэпплинге, повалил их. Это показывает мой рост как бойца ММА.

Могу сбрить усы, отрастить бороду. Называйте меня Леон Магомедов», – сказал чемпион в полусреднем весе .

Эдвардс ответил Джонсу: «Уважение величайшему в истории. Не вожу мотоциклы, но приму «Ролексы»

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