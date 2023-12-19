Леон Эдвардс: «Я повалил двух лучших борцов в дивизионе. Называйте меня Леон Магомедов»
Леон Эдвардс высказался о своих борцовских навыках.
«Я начинал как боец смешанных единоборств, а не как какой-нибудь киксбоксер. Меня выставили ударником.
Я повалил Камару Усмана и Колби Ковингтона, двух лучших борцов в дивизионе. Я показал себя в грэпплинге, повалил их. Это показывает мой рост как бойца ММА.
Могу сбрить усы, отрастить бороду. Называйте меня Леон Магомедов», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
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Колби повалил, потому что больше на весовую, но Колби все таки переворачивал его за счет техники.
Но борьбу сильно улучшил, стоит отдать должное.
Вообще у Эдвардса феноменальная физуха, как у Усмана. Только тот бычок, а этот шланг с большими ногами, очень неудобный.