Леон Эдвардс: «Я повалил двух лучших борцов в дивизионе. Называйте меня Леон Магомедов»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс высказался о своих борцовских навыках.

«Я начинал как боец смешанных единоборств, а не как какой-нибудь киксбоксер. Меня выставили ударником.

Я повалил Камару Усмана и Колби Ковингтона, двух лучших борцов в дивизионе. Я показал себя в грэпплинге, повалил их. Это показывает мой рост как бойца ММА.

Могу сбрить усы, отрастить бороду. Называйте меня Леон Магомедов», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

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7 комментариев
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Усмана повалил от неожиданности, напомнило тейкдауны Гуся против ДС или Джонса. Тот тоже любил что-то такое выкинуть.
Колби повалил, потому что больше на весовую, но Колби все таки переворачивал его за счет техники.

Но борьбу сильно улучшил, стоит отдать должное.
Вообще у Эдвардса феноменальная физуха, как у Усмана. Только тот бычок, а этот шланг с большими ногами, очень неудобный.
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😂😂 Леон хорош
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До1н
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Тейкдауны скорее за счет неожиданности получались, борцы не ожидали, что ударник попытается их перевести. Над грэпплингом надо работать ещё, а то на приёмы выходить получалось, но довести до логического конца - нет.
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