Уайт осудил Ковингтона за слова об отце Эдвардса: «Не люблю, когда в трэштоке затрагивают семью»

Дана Уайт заявил, что не одобряет слов Колби Ковингтона об отце Леона Эдвардса.

«Мы в бойцовской игре. Тут говорят кучу гадостей, но упоминание семьи в трэштоке мне не нравится.

Не люблю, когда затрагивают семью, жену, родителей или кого-то еще. Это неприятно.

Но это вид спорта, где говорят такие вещи, а через сутки все забывается», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Эдвардс рассказал, как мама поддержала его после слов Ковингтона: «Она напомнила мне, какой путь я прошел»

Ковингтон считает, что выиграл у Эдвардса: «На мне ни царапинки, это был легкий бой»