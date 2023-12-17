Уайт осудил Ковингтона за слова об отце Эдвардса: «Не люблю, когда в трэштоке затрагивают семью»
Дана Уайт заявил, что не одобряет слов Колби Ковингтона об отце Леона Эдвардса.
«Мы в бойцовской игре. Тут говорят кучу гадостей, но упоминание семьи в трэштоке мне не нравится.
Не люблю, когда затрагивают семью, жену, родителей или кого-то еще. Это неприятно.
Но это вид спорта, где говорят такие вещи, а через сутки все забывается», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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