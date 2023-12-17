Уайт осудил Ковингтона за слова об отце Эдвардса: «Не люблю, когда в трэштоке затрагивают семью»

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что не одобряет слов Колби Ковингтона об отце Леона Эдвардса.

«Мы в бойцовской игре. Тут говорят кучу гадостей, но упоминание семьи в трэштоке мне не нравится.

Не люблю, когда затрагивают семью, жену, родителей или кого-то еще. Это неприятно.

Но это вид спорта, где говорят такие вещи, а через сутки все забывается», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Эдвардс рассказал, как мама поддержала его после слов Ковингтона: «Она напомнила мне, какой путь я прошел»

Ковингтон считает, что выиграл у Эдвардса: «На мне ни царапинки, это был легкий бой»

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