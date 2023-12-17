Эдвардс раскритиковал Ковингтона: «Колби – трус и всегда ищет отмазки. Когда Усман сломал ему челюсть, он обвинил судью»

Леон Эдвардс назвал Колби Ковингтона трусом.

«Не понимаю, как Колби может использовать такие вещи для раскрутки боев. Никому это не понравилось: фанаты отвернулись от него, медиа раскритиковали его.

Ковингтон всегда был трусом. Даже когда он проигрывает бой, он говорит, что выиграл. Когда Усман сломал ему челюсть, Колби обвинил судью», – сказал чемпион в полусреднем весе .

Ковингтон не жалеет о шутке про отца Эдвардса: «Ни в коем случае. Он был преступником, портил жизнь людям»

Ковингтон считает, что выиграл у Эдвардса: «На мне ни царапинки, это был легкий бой»