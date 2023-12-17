Эдвардс раскритиковал Ковингтона: «Колби – трус и всегда ищет отмазки. Когда Усман сломал ему челюсть, он обвинил судью»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс назвал Колби Ковингтона трусом.

«Не понимаю, как Колби может использовать такие вещи для раскрутки боев. Никому это не понравилось: фанаты отвернулись от него, медиа раскритиковали его.

Ковингтон всегда был трусом. Даже когда он проигрывает бой, он говорит, что выиграл. Когда Усман сломал ему челюсть, Колби обвинил судью», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Ковингтон не жалеет о шутке про отца Эдвардса: «Ни в коем случае. Он был преступником, портил жизнь людям»

Ковингтон считает, что выиграл у Эдвардса: «На мне ни царапинки, это был легкий бой»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий