Джейк Пол объявил, что поедет на Олимпиаду в Париж тренировать американских боксеров

Теги сборная США Париж-2024 бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол войдет в команду сборной США по боксу на олимпийских играх 2024 года.

«Для меня большая честь стать частью сборной США в преддверии Олимпиады-2024 в Париже.

Этой зимой я буду на сборе в Колорадо-Спрингс, а летом поеду в Париж, чтобы помочь нашим лучшим боксерам-любителям», – написал в соцсетях начинающий боксер-профессионал Джейк Пол.

Напомним, что Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

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1 комментарий
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да толи с новости толи от подачи в восторг прейти.
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