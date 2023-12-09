Кремлев – о нейтральном статусе спортсменов на ОИ-2024: «Это унизительно»

Умар Кремлев назвал унизительным нейтральный статус для спортсменов на ОИ-2024.

«Спортсмен выступает и хочет, чтобы в честь его побед играл гимн, чтобы он выступал с национальной символикой.

А когда его лишают этой возможности… Это унижение для спортсмена. Вы таким образом унижаете спортсменов.

Таких людей не должно быть в спорте. Любой спортивный функционер – обслуживающий персонал для спортсмена. Спортсмен – главное», – сказал глава IBA Умар Кремлев.

Кремлев призвал Баха покинуть пост главы МОК: «Нужно очистить спорт от этих гиен, к атлетам относятся как к рабам»