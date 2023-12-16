Джейк Пол: «Нганну и Огаст показали, насколько круты бойцы MMA в боях с боксерами»

Джейк Пол отметил высокий уровень боксерских навыков у бойцов MMA.

«Фрэнсис Нганну и Андре Огаст показали всем, насколько чертовски круты чемпионы ММА для боксеров. Не смейте забывать об этом», – написал в соцсетях Джейк Пол.

Сегодня блогер Пол нокаутировал в первом раунде боксера-профессионала Андре Огаста.

В октябре Нганну проиграл чемпиону мира по боксу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

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