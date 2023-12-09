Поветкин – о нейтральном статусе россиян на ОИ-2024: «Я бы не поехал, потому что уже был на Играх, но никого осуждать ни в коем случае нельзя»

Александр Поветкин заявил, что не поехал бы на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Ребята много тренировались, чтобы поехать на Олимпиаду. И даже если они поедут в нейтральном статусе все равно все будут знать, что это российские спортсмены.

Но я уже был на Олимпиаде, и сам бы поехал только с нашим флагом. Нельзя осуждать тех, кто поехал? Нельзя ни в коем случае», – сказал бывший боксер-тяжеловес и олимпийский чемпион 2004 года .

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