Поветкин – о нейтральном статусе россиян на ОИ-2024: «Я бы не поехал, потому что уже был на Играх, но никого осуждать ни в коем случае нельзя»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Париж-2024 бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин заявил, что не поехал бы на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Ребята много тренировались, чтобы поехать на Олимпиаду. И даже если они поедут в нейтральном статусе все равно все будут знать, что это российские спортсмены.

Но я уже был на Олимпиаде, и сам бы поехал только с нашим флагом. Нельзя осуждать тех, кто поехал? Нельзя ни в коем случае», – сказал бывший боксер-тяжеловес и олимпийский чемпион 2004 года Александр Поветкин.

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4 комментария
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Ответ Рашпель793
Адекватно.
что адекватного? я бы поехал если готовился, но я там был и не поехал бы, это как?
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Ответ фахитос
что адекватного? я бы поехал если готовился, но я там был и не поехал бы, это как?
новость полностью читать не пробовал? Там есть слова про то, что поехал бы только с флагом.
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