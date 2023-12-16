Блогер Джейк Пол впервые победил боксера-профессионала

Теги бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Блогер Джейк Пол нокаутировал боксера-профессионала Андре Огаста.

Бой по правилам бокса прошел в Орландо (США).

Пол нокаутировал соперника в первом раунде поединка.

Отметим, что это первая победа Пола над соперником-профессионалом.

35-летний Огаст потерпел второе поражение в карьере при 10 победах (5 нокаутом) и одной ничьей.

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2 комментария
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Ответ S.Laposter
Подбор только после 35?) Не спорю что Пол прокачался, нормально химичит, понимание бокса пришло. Но все равно далек он от реального уровня, где есть тесты. Жаль что сам он похоже этого не понимает и кричит «дайте мне канело»
Кричит и правильно делает - парень амбициозен. Он мог бы вообще не лезть во всё это, сидеть на твиче поедая попкорн и заедая пиццей с колой отращивая зад. Но чувак пашет в зале 24 на 7 и в хрен пойми сколько лет запрыгивает максимально высоко в весьма опасном виде спорта. Не вижу поводов для хейта. Уж точно не в плане амбиций и вызовов оппонентов с более высоких ступенек нового дела.
+1
0
+1
Подбор только после 35?)
Не спорю что Пол прокачался, нормально химичит, понимание бокса пришло. Но все равно далек он от реального уровня, где есть тесты. Жаль что сам он похоже этого не понимает и кричит «дайте мне канело»
+2
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