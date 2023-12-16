Блогер Джейк Пол впервые победил боксера-профессионала

Блогер Джейк Пол нокаутировал боксера-профессионала Андре Огаста.

Бой по правилам бокса прошел в Орландо (США).

Пол нокаутировал соперника в первом раунде поединка.

Отметим, что это первая победа Пола над соперником-профессионалом.

35-летний Огаст потерпел второе поражение в карьере при 10 победах (5 нокаутом) и одной ничьей.

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