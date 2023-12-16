Блогер Джейк Пол впервые победил боксера-профессионала
Блогер Джейк Пол нокаутировал боксера-профессионала Андре Огаста.
Бой по правилам бокса прошел в Орландо (США).
Пол нокаутировал соперника в первом раунде поединка.
Отметим, что это первая победа Пола над соперником-профессионалом.
35-летний Огаст потерпел второе поражение в карьере при 10 победах (5 нокаутом) и одной ничьей.
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Не спорю что Пол прокачался, нормально химичит, понимание бокса пришло. Но все равно далек он от реального уровня, где есть тесты. Жаль что сам он похоже этого не понимает и кричит «дайте мне канело»