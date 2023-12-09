Умар Кремлев: «Без флага и гимна России нечего делать на ОИ. Это мы должны диктовать условия»

Теги МОК IBA Париж-2024 бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев призвал российских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париже.

«МОК должен уважать каждую страну. Потому что если не будет национальной сборной, не будет МОК. Они не должны диктовать условия, мы должны диктовать.

Не надо бояться – когда флаг и гимн есть, едут спортсмены. Без флага и гимна сборным Беларуси и России на Олимпиаде делать нечего», – сказал глава IBA Умар Кремлев.

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10 комментариев
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Уголовник фигни не скажет!
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а почему таджик рассказывает, как нужно жить белорусским спортсменам?
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диктовщики🤣
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Игра в умара)
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ага, при этом товарищ Лутфуллоев пару дней назад высказался о том, что скандирование "Русские, вперёд" надо запретить на соревнованиях. настоящий таджикский патриот России
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откуда этот жук вылез опять
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Ну так и диктуй!
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А почему мы должны диктовать, вот именно так - диктовать? Мы самая мощная, самая богатая, самая многочисленная и т.д. страна? Искренне не понимаю, с чего у этого таджика подобная мысль
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