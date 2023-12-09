Умар Кремлев: «Без флага и гимна России нечего делать на ОИ. Это мы должны диктовать условия»

Умар Кремлев призвал российских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париже.

«МОК должен уважать каждую страну. Потому что если не будет национальной сборной, не будет МОК. Они не должны диктовать условия, мы должны диктовать.

Не надо бояться – когда флаг и гимн есть, едут спортсмены. Без флага и гимна сборным Беларуси и России на Олимпиаде делать нечего», – сказал глава IBA Умар Кремлев.

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