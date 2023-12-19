Эдвардс ответил Джонсу: «Уважение величайшему в истории. Не вожу мотоциклы, но приму «Ролексы»
Леон Эдвардс предложил Джону Джонсу подарить ему «Ролексы».
«Уважение величайшему в истории. Твои слова дорогого стоят. Не вожу мотоциклы, но приму «Ролексы», – написал в соцсетях чемпион UFC Леон Эдвардс, победивший Колби Ковингтона на UFC 296.
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Ни хорошо, ни плохо! Есть как есть! Просто мысль)
Когда тебе предлагают конкретный подарок, то тут или принять или вежливо отказаться. А Леон начал торговаться.