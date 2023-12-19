Эдвардс ответил Джонсу: «Уважение величайшему в истории. Не вожу мотоциклы, но приму «Ролексы»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Джон Джонс Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс предложил Джону Джонсу подарить ему «Ролексы».

«Уважение величайшему в истории. Твои слова дорогого стоят. Не вожу мотоциклы, но приму «Ролексы», – написал в соцсетях чемпион UFC Леон Эдвардс, победивший Колби Ковингтона на UFC 296.

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5 комментариев
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Думаю для костлявого это большой проблемой не станет, ролехи стартуют от 5500$ . Хороший байк выйдет гораздо дороже
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Какой скромняга!
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Отличительная черта Русской души, Мы не умеем получать подарки (стесняемся что ли?) В западной культуре, это в порядке вещей!
Ни хорошо, ни плохо! Есть как есть! Просто мысль)
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Ответ BEGEMOT22
Думаю для костлявого это большой проблемой не станет, ролехи стартуют от 5500$ . Хороший байк выйдет гораздо дороже
Настоящие Ролексы в целом начинаются от пары сотен)
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Ответ BEGEMOT22
Думаю для костлявого это большой проблемой не станет, ролехи стартуют от 5500$ . Хороший байк выйдет гораздо дороже
Сама формулировка стремная
Когда тебе предлагают конкретный подарок, то тут или принять или вежливо отказаться. А Леон начал торговаться.
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