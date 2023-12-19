Эдвардс ответил Джонсу: «Уважение величайшему в истории. Не вожу мотоциклы, но приму «Ролексы»

Леон Эдвардс предложил Джону Джонсу подарить ему «Ролексы».

«Уважение величайшему в истории. Твои слова дорогого стоят. Не вожу мотоциклы, но приму «Ролексы», – написал в соцсетях чемпион UFC Леон Эдвардс, победивший на UFC 296.

Джонс – Эдвардсу: «Могу ли я подарить тебе мотоцикл на Рождество? Чувствую себя должником»

Джон Джонс: «Колби – самый отвратительный человек, которого я когда-либо встречал в жизни»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать