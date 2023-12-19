Новичок UFC Пейдж призвал ввести штрафы за упоминание семьи в трэштоке: «Не уважаю тех, кто идет таким путем»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Bellator Майкл Пейдж Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

Майкл Пейдж предложил UFC наказывать за трэшток.

«Трэшток – это хорошо, но он должен быть уважительным. Ненавижу то, что происходит в боевых видах спорта.

Не люблю, когда задевают родителей, женах, подругах, детях и так далее. Нужно сосредоточиться на боевых искусствах.

Кажется, мы все немного сбились с пути. Не уважаю тех, кто идет такой дорогой. Мы – скилловые спортсмены, этого должно быть достаточно.

Я поддерживаю шутки, подколы и дружеские отношения. Этого достаточно для раскрутки боя. Мы вдвоем можем создать напряжение, это должно оставаться только между нами.

Это безумие. Если кто-то собирается перейти черту, накажите его. Не в открытую, но оштрафуйте. В футболе для этого есть желтые карточки», – сказал новичок полусреднего дивизиона UFC Майкл Пейдж.

Напомним, что бывший полусредневес Bellator Майкл Пейдж дебютирует в UFC в ночь на 10 марта в бою с Кевином Холландом.

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6 комментариев
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примерами сестр задевать можно ?
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Родителей, жен, подруг, детей. Автор, марш падежи зубрить!
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Нужно вообще отменить этот трэшток, треп для аудитории с низким интеллектом.
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Ответ Asl Ali
примерами сестр задевать можно ?
А вы чё примеры здесь собрались столь?)
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