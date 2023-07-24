Вице-президент UFC допустил переход Пейджа: «Вопросы к Дане Уайту, но все возможно»
Бывший боец Bellator Майкл Пейдж может перейти в UFC.
Английский полусредневес в марте 2023 года нокаутировал Гойти Ямаучи в первом раунде, после чего покинул Bellator.
«Возможно, понятия не имею. Предположу, что так и будет. Учитывая тот факт, что Майкл пришел на лондонский турнир. Все возможно, он свободный агент.
Но, безусловно, это вопрос к Дане Уайту. Потому что мы говорили об этом на днях, есть длинный список людей, которые переходили к нам и достигали больших успехов. Взгляните на Гейджи, Чендлера и других парней», – сказал вице-президент UFC Дэвид Шоу.
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