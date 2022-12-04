Стивен Томпсон: «Чувствую себя так, будто мне 25 лет. Уходить не собираюсь, я все еще хорош»

Полусредневес UFC Стивен Томпсон прокомментировал победу над Кевином Холландом на UFC on ESPN 42.

«Именно такого боя я и ожидал. У Кевина длиннющие конечности, я знал, что к нему будет трудно подойти, пришлось на всю катушку использовать тайминг и контроль дистанции.

В двух прошлых боях я проиграл грэпплерам и хотел показать UFC и фанатам, что я все еще здесь. Чувствую себя так, будто мне 25 лет, уходить не собираюсь, я все еще хорош», – сказал Томпсон.

UFC on ESPN 42: Томпсон победил Холланда, Павлович нокаутировал Туивасу и другие бои