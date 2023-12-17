Ковингтон не жалеет о шутке про отца Эдвардса: «Ни в коем случае. Он был преступником, портил жизнь людям»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон отказался забирать назад слова об отце Леона Эдвардса.

«Жалею ли я об этих словах? Ни в коем случае, с чего это? С чего мне жалеть преступника, который портил жизни многим мирным людям?

Слышать горькую правду – всегда больно, так что я не жалею об этом. Давайте поговорим о тех жертвах, чьи жизни он испортил и травмировал», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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5 комментариев
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Ответ Johnny Walker
В чëм он не прав?
В том, что он никак не повредил бандиту, уголовнику и наркоторговцу, да и не может ему повредить, даже если выкопает его из могилы и скажет это ему в лицо. А повредил он законопослушному ( на сколько это известно) спортсмену, который в 13 лет пережил ужасную психологическую травму ибо кем бы ни был отец, когда его приносят домой с простреленной головой это не может не нанести травму. Не размышляет машьчик в стиле мой папа бандит и так ему, поделом.
Самое смешное, что эта фраза нанесла самый большой урон Эдвардсу даже с учетом 25 минут в октагоне, где Колвекопсвингтон выглядел жалко
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