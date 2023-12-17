Ковингтон не жалеет о шутке про отца Эдвардса: «Ни в коем случае. Он был преступником, портил жизнь людям»

Колби Ковингтон отказался забирать назад слова об отце Леона Эдвардса.

«Жалею ли я об этих словах? Ни в коем случае, с чего это? С чего мне жалеть преступника, который портил жизни многим мирным людям?

Слышать горькую правду – всегда больно, так что я не жалею об этом. Давайте поговорим о тех жертвах, чьи жизни он испортил и травмировал», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Уайт заявил, что продажи трансляций UFC 296 подскочили после стычки Эдвардса и Ковингтона на пресс-конференции

Сехудо раскритиковал Ковингтона: «Столько болтал, чтобы обосраться на глазах Трампа?»