Джонс – Эдвардсу: «Могу ли я подарить тебе мотоцикл на Рождество? Чувствую себя должником»

Джон Джонс поздравил Леона Эдвардса с победой и предложил ему подарок.

«Леон Эдвардс, я очень рад за тебя. Как американский чемпион в этой игре, я поздравляю тебя. Это была действительно хорошо выполненная работа. Дай мне знать, могу ли я подарить тебе мотоцикл или еще что-нибудь на Рождество. Чувствую, что я тебе должен», – заявил чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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