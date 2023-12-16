Джон Джонс: «Колби – самый отвратительный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни»

Теги UFC MMA Джон Джонс Колби Ковингтон Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс поддержал критику Шона Стрикленда в адрес Колби Ковингтона.

«Не могу не согласиться со Стриклендом. Колби [Ковингтон], безусловно, самый отвратительный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Я даже не буду вдаваться в личные истории, он совершенно ужасный тип», – заявил экс-чемпион UFC Джон Джонс.

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Когда Джонс успел стать экс-чемпионом?
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