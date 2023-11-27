Том Аспиналл хочет поединок со Стипе Миочичем.

«В этом есть смысл. Я не знаю, зачем это даже обсуждать. Миочич свободен, я тоже. Джон Джонс травмирован. У меня есть временный титул, так почему бы и нет?

Для Стипе это просто шикарный вариант, не так ли? Если его нокаутируют, то это сделает молодой чемпион. А если он выиграет, то это только усилит шумиху вокруг его соперничества с Джонсом», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

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