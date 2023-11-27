Аспиналл настаивает на поединке с Миочичем: «Для Стипе это шикарный вариант. Если он выиграет, то это усилит шумиху вокруг боя с Джонсом»

Теги UFC MMA Стипе Миочич Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл хочет поединок со Стипе Миочичем.

«В этом есть смысл. Я не знаю, зачем это даже обсуждать. Миочич свободен, я тоже. Джон Джонс травмирован. У меня есть временный титул, так почему бы и нет?

Для Стипе это просто шикарный вариант, не так ли? Если его нокаутируют, то это сделает молодой чемпион. А если он выиграет, то это только усилит шумиху вокруг его соперничества с Джонсом», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

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16 комментариев

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Борис _____
Да, "тебя нокаутирует молодой чемпион" - это шикарный вариант для Стипе, прям чувствую, как он воодушевился) Акции его боя с Джонсом сразу взлетят до небес)
+17
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Артем
Стипе не дурак, возвращаться, чтобы голову пробили? кому оно надо... ещё годик Джонса подождёт)
+14
-1
+13
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Экочёрт 4000
все хотят деда поколотить )
+2
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SergioGF
Стипе давно миновал свой пик, так что вряд ли ему что-то светит против Аспинала.
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Комнатный Герой💪
Ответ BurBon
Дутый англ дал заднюю от Гана и вызывает старика, все что нужно знать про него.
А как насчёт того что ранее Аспинал уже вызывал Гана на бой, и и Ган отказался? Всё что нужно знать о Гане.
+2
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Vlad Pervukhin
Ответ Комнатный Герой💪
А как насчёт того что ранее Аспинал уже вызывал Гана на бой, и и Ган отказался? Всё что нужно знать о Гане.
"Это другое" )))
+2
-1
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Bayern Munich
Ага и чтобы ты его опять на 3 летний запой отправил, врядли он на это согласиться
+3
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Мяти
У Стипе слишком мало шансов на второй вариант "если", чтобы взять и рискнуть. А вот с Джонсом у Стипе хорошие шансы. Поэтому Тому надо поколотить какого нибудь Гана, или Павловича еще раз.
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AshAsh
у Стипе "1 патрон" в магазине и ему нужен Джонс, победа над которым обессмертит его имя, при все уважении Том еще не та величина
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bodros
Зато, если Степа вдруг выиграет, 🗿сможет стать тройным 😂
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Max Madov
Хорвата больше заботит не "если он победит", а "если он проиграет".
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