Кормье призвал UFC лишить Джонса титула: «Джон заслужил пояс, но он вернется только через 7 месяцев»

Даниэль Кормье призвал UFC назначить Тома Аспиналла неоспоримым чемпионом.

«Если Джонс и Миочич собрались драться друг с другом, нельзя допустить, чтобы Аспиналл защищал временный пояс.

Джону и Стипе не нужен титул. Они просто подерутся, этого достаточно! Назовите этот бой за звание величайшего всех времен, создайте специальный пояс. Это не имеет значения.

– тот, кто долгие годы будет возглавлять дивизион. Считаю, что неоспоримый титул должен быть у него.

Джонс – чемпион, он заслужил пояс после победы над Сирилом Ганом, но сколько он будет отсутствовать? Семь месяцев?

Назначьте Аспиналла неоспоримым чемпионом, никто на это и глазом не моргнет», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что и должны были подраться в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295. Из-за травмы Джонса бой был перенесен на 2024 год, а в тяжелом весе ввели временный титул, доставшийся Тому Аспиналлу, который нокаутировал Сергея Павловича.

Аспиналл настаивает на поединке с Миочичем: «Для Стипе это шикарный вариант. Если он выиграет, то это усилит шумиху вокруг боя с Джонсом»

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