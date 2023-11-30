Кормье призвал UFC лишить Джонса титула: «Джон заслужил пояс, но он вернется только через 7 месяцев»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Стипе Миочич Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье призвал UFC назначить Тома Аспиналла неоспоримым чемпионом.

«Если Джонс и Миочич собрались драться друг с другом, нельзя допустить, чтобы Аспиналл защищал временный пояс.

Джону и Стипе не нужен титул. Они просто подерутся, этого достаточно! Назовите этот бой за звание величайшего всех времен, создайте специальный пояс. Это не имеет значения.

Том Аспиналл – тот, кто долгие годы будет возглавлять дивизион. Считаю, что неоспоримый титул должен быть у него.

Джонс – чемпион, он заслужил пояс после победы над Сирилом Ганом, но сколько он будет отсутствовать? Семь месяцев?

Назначьте Аспиналла неоспоримым чемпионом, никто на это и глазом не моргнет», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Джон Джонс и Стипе Миочич должны были подраться в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295. Из-за травмы Джонса бой был перенесен на 2024 год, а в тяжелом весе ввели временный титул, доставшийся Тому Аспиналлу, который нокаутировал Сергея Павловича.

Аспиналл настаивает на поединке с Миочичем: «Для Стипе это шикарный вариант. Если он выиграет, то это усилит шумиху вокруг боя с Джонсом»

Уиттакер призвал Джонса отказаться от титула UFC: «Нужно дать Аспиналлу защищать пояс, а потом Джон получит шанс»

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12 комментариев
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Полностью согласен
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По Факту, зачем Джону и Стипе пояса... Дорогу молодым!
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Базированный Корьме
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Так бесит это всё, ради боя Джонс-Миочич весь дивизион должен простаивать целый год, опять же каким боком Миочичу дали титульник, после нокаута просто не подрался 3 года и сразу бой за пояс
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Ответ Pavel Nikolaev
Сомневаюсь, что Кормье сказал бы это не посоветовавшись с Даной
там свобода слова, за такое высказывание в тюрьму на 7 -10 лет не сажают.
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Сомневаюсь, что Кормье сказал бы это не посоветовавшись с Даной
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Это вообще бред давать Миочичу титульник. Джонс чемпион, Аспиналл временный чемпион, а кто Миочич?
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Тут каждая буква логична и правдива но, как говорил наш с вами общий друг, солнцеликий, рыжебородый, ясномыслящий, разумнейший из всех адекватных людей: "Ну, и?". Как нибудь эти слова конвертируются в реальные решения? К сожалению, наверно, нет.
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Ответ Арни Терминатор
там свобода слова, за такое высказывание в тюрьму на 7 -10 лет не сажают.
в этом случае это вопрос бобла
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Ответ Pavel Nikolaev
в этом случае это вопрос бобла
Просто высказал человек и все.
Кстати, было бы хорошо если Джонс оставит пояс,как это сделал Йиржи .
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