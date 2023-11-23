Уиттакер призвал Джонса отказаться от титула UFC: «Нужно дать Аспиналлу защищать пояс, а потом Джон получит шанс»
Роберт Уиттакер призвал Джона Джонса отказаться от титула UFC из-за травмы.
«Да, оставлять дивизион на восемь месяцев, особенно учитывая появление временного чемпиона… Это тяжело.
Для UFC это тоже непросто. Это один из тех моментов, когда промоушену придется вмешаться и что-то сделать, чем люди будут недовольны. Это проигрышная ситуация.
Для дивизиона будет лучше, если Джонс откажется от титула и передаст его Аспиналлу, чтобы Том мог его защищать. Очевидно, когда Джон вернется, он получит титульный шанс», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, Джон Джонс получил травму груди и вылетел на несколько месяцев, из-за чего он не смог защищать титул UFC в тяжелом весе в бою против Стипе Миочича.
Вместо этого был разыгран временный титул, который забрал Том Аспиналл, нокаутировавший Сергея Павловича.
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