Уиттакер призвал Джонса отказаться от титула UFC: «Нужно дать Аспиналлу защищать пояс, а потом Джон получит шанс»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Роберт Уиттакер Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер призвал Джона Джонса отказаться от титула UFC из-за травмы.

«Да, оставлять дивизион на восемь месяцев, особенно учитывая появление временного чемпиона… Это тяжело.

Для UFC это тоже непросто. Это один из тех моментов, когда промоушену придется вмешаться и что-то сделать, чем люди будут недовольны. Это проигрышная ситуация.

Для дивизиона будет лучше, если Джонс откажется от титула и передаст его Аспиналлу, чтобы Том мог его защищать. Очевидно, когда Джон вернется, он получит титульный шанс», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, Джон Джонс получил травму груди и вылетел на несколько месяцев, из-за чего он не смог защищать титул UFC в тяжелом весе в бою против Стипе Миочича.

Вместо этого был разыгран временный титул, который забрал Том Аспиналл, нокаутировавший Сергея Павловича.

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3 комментария

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Bayern Munich
Ответ фахитос
когда аспинал будет готов провести бой тогда и поднимайте эти разговоры. для наследия джонса чем дольше он чемпион, тем ему лучше. раньше нужно было думать у всех был шанс, джонс пришел 2 минуты и титул забрал
А Дана кого-то спрашивает на счёт титульников? Они дают кому хотят и иногда дают незаслуженно
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Maksmen1995
Ответ фахитос
когда аспинал будет готов провести бой тогда и поднимайте эти разговоры. для наследия джонса чем дольше он чемпион, тем ему лучше. раньше нужно было думать у всех был шанс, джонс пришел 2 минуты и титул забрал
Вот именно, что ЕМУ!
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