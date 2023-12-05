Аспиналл извинился перед Джонсом за призывы лишить его титула: «Ты прав, Джон»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл извинился перед Джоном Джонсом.

Ранее временный чемпион UFC требовал, чтобы Джона Джонса лишили неоспоримого титула в тяжелом весе.

Напомним, что Джонс должен был защищать пояс в бою со Стипе Миочичем, но поединок перенесли на 2024 год из-за травмы Джона. Дана Уайт ввел временный титул, который достался Тому Аспиналлу, победившему Сергея Павловича.

«Ты прав. Извини, Джон», – написал в соцсетях Том Аспиналл.

Джонс ответил Аспиналлу: «Впервые за 15 лет боев с самыми жесткими бойцами я лег на операцию, а новичок с нулем защит требует лишить меня титула»

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3 комментария
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Что ж ты, фраер...
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😂😂
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как говорится в известном сериале: пацаны не извиняются. Томми чушпан.
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