Аспиналл извинился перед Джонсом за призывы лишить его титула: «Ты прав, Джон»
Том Аспиналл извинился перед Джоном Джонсом.
Ранее временный чемпион UFC требовал, чтобы Джона Джонса лишили неоспоримого титула в тяжелом весе.
Напомним, что Джонс должен был защищать пояс в бою со Стипе Миочичем, но поединок перенесли на 2024 год из-за травмы Джона. Дана Уайт ввел временный титул, который достался Тому Аспиналлу, победившему Сергея Павловича.
«Ты прав. Извини, Джон», – написал в соцсетях Том Аспиналл.
Джонс ответил Аспиналлу: «Впервые за 15 лет боев с самыми жесткими бойцами я лег на операцию, а новичок с нулем защит требует лишить меня титула»