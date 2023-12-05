Аспиналл извинился перед Джонсом за призывы лишить его титула: «Ты прав, Джон»

Том Аспиналл извинился перед Джоном Джонсом.

Ранее временный чемпион требовал, чтобы лишили неоспоримого титула в тяжелом весе.

Напомним, что Джонс должен был защищать пояс в бою со , но поединок перенесли на 2024 год из-за травмы Джона. Дана Уайт ввел временный титул, который достался Тому Аспиналлу, победившему .

«Ты прав. Извини, Джон», – написал в соцсетях .

Джонс ответил Аспиналлу: «Впервые за 15 лет боев с самыми жесткими бойцами я лег на операцию, а новичок с нулем защит требует лишить меня титула»