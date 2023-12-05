Джонс ответил Аспиналлу: «Впервые за 15 лет боев с самыми жесткими бойцами я лег на операцию, а новичок с нулем защит требует лишить меня титула»

Джон Джонс раскритиковал высказывания Тома Аспиналла.

«Вот уже 15 лет я сталкиваюсь с самыми жесткими оппонентами, каких только можно представить.

Впервые за все это время я лег на операцию после серьезной травмы, полученной при подготовке к следующему бою.

А теперь новичок требует, чтобы меня лишили титула. Ноль побед над легендами, ноль титульных защит. И ты думаешь, что можешь советовать Дане Уайту. Это просто смешно.

За 15-летнюю карьеру я видел так много парней, которые обещали стать следующими, но оставался лишь один Джон Джонс. Никогда не забывай об этом», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Напомним, получил травму перед боем за титул со , из-за чего в тяжелом весе UFC ввели временный титул, который получил , нокаутировавший .

Аспиналл призвал UFC отобрать пояс у Джонса: «Хватит его защищать. Если травмирован, то прочь с дороги»

Аспиналл настаивает на поединке с Миочичем: «Для Стипе это шикарный вариант. Если он выиграет, то это усилит шумиху вокруг боя с Джонсом»