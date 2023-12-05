Джонс ответил Аспиналлу: «Впервые за 15 лет боев с самыми жесткими бойцами я лег на операцию, а новичок с нулем защит требует лишить меня титула»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс раскритиковал высказывания Тома Аспиналла.

«Вот уже 15 лет я сталкиваюсь с самыми жесткими оппонентами, каких только можно представить.

Впервые за все это время я лег на операцию после серьезной травмы, полученной при подготовке к следующему бою.

А теперь новичок требует, чтобы меня лишили титула. Ноль побед над легендами, ноль титульных защит. И ты думаешь, что можешь советовать Дане Уайту. Это просто смешно.

За 15-летнюю карьеру я видел так много парней, которые обещали стать следующими, но оставался лишь один Джон Джонс. Никогда не забывай об этом», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Напомним, Джон Джонс получил травму перед боем за титул со Стипе Миочичем, из-за чего в тяжелом весе UFC ввели временный титул, который получил Том Аспиналл, нокаутировавший Сергея Павловича.

Аспиналл призвал UFC отобрать пояс у Джонса: «Хватит его защищать. Если травмирован, то прочь с дороги»

Аспиналл настаивает на поединке с Миочичем: «Для Стипе это шикарный вариант. Если он выиграет, то это усилит шумиху вокруг боя с Джонсом»

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5 комментариев
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С Джонсом нельзя не согласиться, но и с Томом можно согласиться, у него временный пояс, а что делать дальше, в таких случаях устраивают бой с чемпионом, но Джонс после восстановления будет драться против Миочича, получается в целом уходит больше года.
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А сколько защит у Джонса в тяжёлом все?
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ну на операцию допустим впервые, а остальные его фокусы (из-за которых он пропустил года три) что, теперь не считаются?
Лишить немедленно!
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Ответ DrDro
А сколько защит у Джонса в тяжёлом все?
на 1 меньше, чем всего боев =)
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Ну он прав.
Уже 3-4 поколения пришло/ушло, а Джонс все еще здесь.
Конор, Хабиб, Адесанья, Усман и многие другие приходят и уходят, а Джонс остается на вершине.
Так что побольше уважения к легенде.
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