Макс Холлоуэй: «Сначала Колби говорит, что был в образе, а потом заявляет, что ни о чем не жалеет. Ему реально нужна помощь»

Макс Холлоуэй считает, что Колби Ковингтону нужна помощь специалистов.

«Этот парень – это что-то. Сначала он говорит, что был в образе во время взвешивания, а теперь заявляет, что ни о чем не жалеет. Этому человеку реально очень нужна помощь», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

Напомним, что Ковингтон заявил, что был в образе, когда шутил об отце Эдвардса во время процедуры взвешивания. После поединка Колби сказал, что не жалеет о своих словах, потому что отец Леона – преступник.

Поражение Фергюсона (угу, опять) и появление скучного, но сильного чемпиона. UFC 296 проверил нас на эмоции

Эдвардс раскритиковал Ковингтона: «Колби – трус и всегда ищет отмазки. Когда Усман сломал ему челюсть, он обвинил судью»