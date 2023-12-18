Макс Холлоуэй: «Сначала Колби говорит, что был в образе, а потом заявляет, что ни о чем не жалеет. Ему реально нужна помощь»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй считает, что Колби Ковингтону нужна помощь специалистов.

«Этот парень – это что-то. Сначала он говорит, что был в образе во время взвешивания, а теперь заявляет, что ни о чем не жалеет. Этому человеку реально очень нужна помощь», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

Напомним, что Ковингтон заявил, что был в образе, когда шутил об отце Эдвардса во время процедуры взвешивания. После поединка Колби сказал, что не жалеет о своих словах, потому что отец Леона – преступник.

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Эдвардс раскритиковал Ковингтона: «Колби – трус и всегда ищет отмазки. Когда Усман сломал ему челюсть, он обвинил судью»

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3 комментария
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Колби уже больше куколда Гэрри в свою сторону навоза получил за последние сутки))
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Если даже такие спокойные люди как Макс и Волк возмущены, значит вы реально неправы. Колби нужно сделать вывод из этого.
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Кому не лень уже полоскают этого пустозвона, заслужил)
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