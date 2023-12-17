Сехудо раскритиковал Ковингтона: «Столько болтал, чтобы обосраться на глазах Трампа?»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Колби Ковингтон Леон Эдвардс натив Дональд Трамп контент UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо раскритиковал выступление Колби Ковингтона в бою с Леоном Эдвардсом.

«Колби Ковингтон, ты такой слабак. Столько болтовни, чтобы обосраться на глазах президента Трампа? Меня от тебя тошнит», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам и защитил титул UFC

Ковингтон – о свисте фанатов после проигрыша Эдвардсу: «Хейтеры – просто лошки, пусть идут на хер»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трипл знатно набросил))) ну так то всё по делу, действительно обосрался перед своей публикой. А столько вони перед боем было 😀
+13
0
+13
да именно. Одно дело, если бы проиграл как в первом бою с Марти, где эпичный поединок был, или даже как во втором, где выиграл чисто раунды, а так безвольно, как сегодня, ничего не показав, это позор. У каждого есть право пнуть сейчас Колби, это справедливо.
+8
-1
+7
Фёдор на глазах у Путина, кстати, засабмитил призёра Олимпийских Игр по борьбе Мэтта Линлэнда))
+3
-3
0
Что бы про балабольство Макгрегора не говорили, но он его всегда делом подкреплял. Даже с пиковым Хабибом не смотрелся тряпичной куклой. А Колби после своих понтов просто надудонил себе в портки перед многотысячной аудиторией.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий