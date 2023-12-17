Сехудо раскритиковал Ковингтона: «Столько болтал, чтобы обосраться на глазах Трампа?»

Генри Сехудо раскритиковал выступление Колби Ковингтона в бою с Леоном Эдвардсом.

« , ты такой слабак. Столько болтовни, чтобы обосраться на глазах президента ? Меня от тебя тошнит», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе .

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