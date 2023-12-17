Ковингтон считает, что выиграл у Эдвардса: «На мне ни царапинки, это был легкий бой»
Колби Ковингтон назвал легким бой с Леоном Эдвардсом.
«Чувствую себя отлично, Леон меня не задел, на мне ни царапинки. Это был легкий бой. Хочу вернуться к работе в начале следующего года.
Когда сталкиваетесь с трудностями в жизни, не сдавайтесь. Возвращайтесь сильнее, прямо как Трамп. Он сделает Америку вновь великой!
Я вернусь, мне всего 35 лет. Не понес никакого урона. Это был легкий бой. Вообще считаю, что я выиграл сегодня. Так что тут кто как оценивает», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
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