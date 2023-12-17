Ковингтон считает, что выиграл у Эдвардса: «На мне ни царапинки, это был легкий бой»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон назвал легким бой с Леоном Эдвардсом.

«Чувствую себя отлично, Леон меня не задел, на мне ни царапинки. Это был легкий бой. Хочу вернуться к работе в начале следующего года.

Когда сталкиваетесь с трудностями в жизни, не сдавайтесь. Возвращайтесь сильнее, прямо как Трамп. Он сделает Америку вновь великой!

Я вернусь, мне всего 35 лет. Не понес никакого урона. Это был легкий бой. Вообще считаю, что я выиграл сегодня. Так что тут кто как оценивает», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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18 комментариев
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идиот. выглядел жалко просто
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Ни царапинки, зато огромная гематома на ноге
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Дешевка
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Брайс Митчел: "Считаю, что выиграл у Эммета, на мне нет ни царапинки"
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Сечка на лице у него есть, как и гематомы на ноге и животе. А в целом, классический Колби, думается мне, выруби его кто нибудь наглухо, он и там будет утверждать что победил.
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"Ой дурааааак..." ©
Жорж Милославский
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Очень дешево и жалко
Признать силу соперника неспособен
Его похоронить на ринге нужно чтобы признал что проиграл ?
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За то огромная гематома под задом
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Слишком толсто)
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Прости Колби, но тут без шансов
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Никакой революции не было если бы инициаторами был Колби Ковингтон... 🤢
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В таком бою вообще тяжело получить урон
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