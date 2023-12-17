Эдвардс рассказал, как мама поддержала его после слов Ковингтона: «Она напомнила мне, какой путь я прошел»
Леон Эдвардс рассказал, как справился с трэштоком Колби Ковингтона.
«Вчера вечером я говорил с мамой, и она сказала: «Помни, откуда ты родом, какой путь прошел, чтобы попасть сюда, и не позволь упустить это из-за слов Колби», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
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