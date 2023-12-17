Рахмонов хочет биться за титул UFC: «Победитель боя Эдвардс – Ковингтон должен стать моим соперником»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Колби Ковингтон Леон Эдвардс Шавкат Рахмонов UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов вызвал на бой победителя титульника Эдвардс – Ковингтон.

«Вчера был День независимости Казахстана, поздравляю соотечественников. Вандербой – очень жесткий парень. Рад, что смог финишировать его, и теперь достоин биться за титул.

Считаю, что победитель сегодняшнего титульника должен стать моим следующим соперником», – сказал Шавкат Рахмонов.

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5 комментариев
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план на бой сделал, при этом успел расчистить лицо томпсону за раунд.
+7
0
+7
С Мухаммедом за главное одеяло ЮФС еще поборетесь
+8
-8
0
)))
Дайте ему поочереди
5/4/3/2/1 потом бой за титул
+1
-1
0
Ну Белал давно ждёт титульника, а Шавката идеально сейчас с Колби свести
0
0
0
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