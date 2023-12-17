Рахмонов хочет биться за титул UFC: «Победитель боя Эдвардс – Ковингтон должен стать моим соперником»
Шавкат Рахмонов вызвал на бой победителя титульника Эдвардс – Ковингтон.
«Вчера был День независимости Казахстана, поздравляю соотечественников. Вандербой – очень жесткий парень. Рад, что смог финишировать его, и теперь достоин биться за титул.
Считаю, что победитель сегодняшнего титульника должен стать моим следующим соперником», – сказал Шавкат Рахмонов.
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Дайте ему поочереди
5/4/3/2/1 потом бой за титул