Эдвардс признался, что плакал после слов Ковингтона: «Колби использовал гибель моего отца для развлечения»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс заявил, что плакал после слов Ковингтона о его отце.

«Этот бой был очень эмоциональным для меня. Колби использовал гибель моего отца для развлечения. Мне потребовалось много сил, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Тренеры и мама помогли мне.

Было ли тяжелее драться из-за злости? Да, 100%. Я плакал от ярости после пресс-конференции. Гибель отца до сих пор разбивает мне сердце.

Расстроен ли я, что не финишировал его? Да, абсолютно. Чувствую, что лучше него как атлет. Думаю, что мог поймать его на удушающий.

Но он хороший боец, дважды дрался с Усманом, хороший соперник. Но он внутри он мертвый человек», – сказал чемпион UFC Леон Эдвардс, победивший Колби Ковингтона в главном событии UFC 296.

Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам и защитил титул UFC

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ <~Inter~>
Понимаю, что основную инициативу должен предлагать претендент, но это вторая защита Эдвардса и он снова максимально пассивен. Хабиб шоумен в октагоне на фоне такого Эдвардса
Ну хз,я Хабиба никогда не считал скучным,да много борьбы,но борьбы с вбиванием головы соперника в канвас
+16
-1
+15
Жаль, что не вырубил
+14
-5
+9
Понимаю, что основную инициативу должен предлагать претендент, но это вторая защита Эдвардса и он снова максимально пассивен. Хабиб шоумен в октагоне на фоне такого Эдвардса
+8
-5
+3
Ответ Первый глор Кливленда
Жаль, что не вырубил
Вообще без шансов слишком пассивен
+2
0
+2
Ответ zzzeeerrrooo
Вообще без шансов слишком пассивен
Но рычаг локтя был близко.
0
0
0
Ответ <~Inter~>
Понимаю, что основную инициативу должен предлагать претендент, но это вторая защита Эдвардса и он снова максимально пассивен. Хабиб шоумен в октагоне на фоне такого Эдвардса
Хабиб не скучный боец, Хабиб делал шоу в октагоне
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий