Эдвардс признался, что плакал после слов Ковингтона: «Колби использовал гибель моего отца для развлечения»

Леон Эдвардс заявил, что плакал после слов Ковингтона о его отце.

«Этот бой был очень эмоциональным для меня. Колби использовал гибель моего отца для развлечения. Мне потребовалось много сил, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Тренеры и мама помогли мне.

Было ли тяжелее драться из-за злости? Да, 100%. Я плакал от ярости после пресс-конференции. Гибель отца до сих пор разбивает мне сердце.

Расстроен ли я, что не финишировал его? Да, абсолютно. Чувствую, что лучше него как атлет. Думаю, что мог поймать его на удушающий.

Но он хороший боец, дважды дрался с Усманом, хороший соперник. Но он внутри он мертвый человек», – сказал чемпион UFC Леон Эдвардс, победивший в главном событии UFC 296.

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