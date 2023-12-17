Колби Ковингтон: «У меня был долгий простой, это сказалось»
Колби Ковингтон поблагодарил военных и Дональда Трампа после проигрыша Эдвардсу.
«Знаете, у меня был долгий простой, это сказалось. Также хочу выразить уважение всем военным и служащим – это настоящие звезды США.
Также уважение Дональду Трампу. Он сделает Америку вновь великой. Нам нужно защитить границы, снизить инфляцию и сделать нас страной №1. Это под силу только ему», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
Махачев – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Я бы финишировал их обоих»
Леон Эдвардс: «Люди постоянно говорили о кардио Ковингтона, но оно ему не помогло»
Позорнейшее выступление претендента.
Вообще не понятно, что с Колби произошло.
Где были его по 20 попыток тейкдаунов с сотнями ударов, лёгких, но все же?
Где был постоянный натиск?
Видимо, возраст и простой очень сильно сказались, вообще без шансов для него. Ну или тренеры слабые совсем, раньше же в ATT был, там лучшие тренеры были, а сейчас уже нет.
Жаль Колби, это был его шанс, в лучшей своей форме, вполне мог бы все раунды, как сегодняшний 5 отработать и забрать бой.