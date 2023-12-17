Колби Ковингтон: «У меня был долгий простой, это сказалось»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон поблагодарил военных и Дональда Трампа после проигрыша Эдвардсу.

«Знаете, у меня был долгий простой, это сказалось. Также хочу выразить уважение всем военным и служащим – это настоящие звезды США.

Также уважение Дональду Трампу. Он сделает Америку вновь великой. Нам нужно защитить границы, снизить инфляцию и сделать нас страной №1. Это под силу только ему», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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10 комментариев
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колба так держать! больше слов,меньше дела! колба отец американской демагогии!
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Видимо выходил исключительно для этого заявления.
Позорнейшее выступление претендента.
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Да ты что, а не ты ли сам хотел драться только за пояс. За 4 года только 2 победы над пробитыми Вудли и Масвидалем. Вот что значит ковровая дорожка к титульнику.
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Колби не смог вновь сделать америку великой, теперь вся надежда на Трампа, а если серьёзно, то бой показал, что тяжело, бороться когда разница в 10 кг, стоит задуматься над переходом в 70 кг, в природном весе шансов на титул у него нет
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Спортсмен у них после таких слов о президенте и армии - уважуха, красавчик, да здравствует Америка, гимн и слезы на глазах. Спортсмен после таких движений у нас - фу, сгинь, путинист, продался... Ах, ну да, это же другое.
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Британцы сегодня знатно вытерли октагон американским флагом
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Очень жаль, не получилось реализовать американскую мечту простому парню.

Вообще не понятно, что с Колби произошло.

Где были его по 20 попыток тейкдаунов с сотнями ударов, лёгких, но все же?
Где был постоянный натиск?
Видимо, возраст и простой очень сильно сказались, вообще без шансов для него. Ну или тренеры слабые совсем, раньше же в ATT был, там лучшие тренеры были, а сейчас уже нет.

Жаль Колби, это был его шанс, в лучшей своей форме, вполне мог бы все раунды, как сегодняшний 5 отработать и забрать бой.
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Надеюсь, Колби заработал достаточно бабла. Сомневаюсь, что он вообще выйдет драться не за титул когда-нибудь, а кто ему теперь что даст?
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