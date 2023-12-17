Колби Ковингтон: «У меня был долгий простой, это сказалось»

Колби Ковингтон поблагодарил военных и Дональда Трампа после проигрыша Эдвардсу.

«Знаете, у меня был долгий простой, это сказалось. Также хочу выразить уважение всем военным и служащим – это настоящие звезды США.

Также уважение Дональду Трампу. Он сделает Америку вновь великой. Нам нужно защитить границы, снизить инфляцию и сделать нас страной №1. Это под силу только ему», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Махачев – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Я бы финишировал их обоих»

Леон Эдвардс: «Люди постоянно говорили о кардио Ковингтона, но оно ему не помогло»