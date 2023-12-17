Ковингтон – о свисте фанатов после проигрыша Эдвардсу: «Хейтеры – просто лошки, пусть идут на хер»
Колби Ковингтон послал фанатов, освиставших его после проигрыша Леону Эдвардсу.
«Я ошибся, что не навязал темп с самого начала. План был такой, но плохо адаптировался на старте поединка.
Это сделает меня только лучше, я вернусь в зал. У меня два года не было боев, люди избегали меня, сливались. Леон отказался драться в Англии. А я был готов драться где угодно.
Я вернусь сильнее, запомните мои слова. Храни Господь всех, кто пришел сегодня. Спасибо за поддержку. А всем хейтерам: вы просто лошки, идите на хер», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
Ковингтон считает, что выиграл у Эдвардса: «На мне ни царапинки, это был легкий бой»
Тебя хейтят заслуженно.