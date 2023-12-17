Ковингтон – о свисте фанатов после проигрыша Эдвардсу: «Хейтеры – просто лошки, пусть идут на хер»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс натив контент UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон послал фанатов, освиставших его после проигрыша Леону Эдвардсу.

«Я ошибся, что не навязал темп с самого начала. План был такой, но плохо адаптировался на старте поединка.

Это сделает меня только лучше, я вернусь в зал. У меня два года не было боев, люди избегали меня, сливались. Леон отказался драться в Англии. А я был готов драться где угодно.

Я вернусь сильнее, запомните мои слова. Храни Господь всех, кто пришел сегодня. Спасибо за поддержку. А всем хейтерам: вы просто лошки, идите на хер», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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5 комментариев
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Ну по факту туда Колби пойдет, воздухан
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Сам туда и отправляйся.
Тебя хейтят заслуженно.
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Ишь какой, ещё раз хочет развести публику на деньги. Косит под Трампа.
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Затрещали радио...
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