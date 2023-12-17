Леон Эдвардс: «Люди постоянно говорили о кардио Ковингтона, но оно ему не помогло»

Леон Эдвардс заявил, что превосходит Колби Ковингтона как спортсмен.

«Знал, что лучше него как атлет. Все это время люди говорили, что у него кардио-кардио-кардио. Но я знал, если буду контролировать дистанцию, никакое кардио ему не поможет.

Держал его на дистанции за счет техники, он ничего не смог сделать. Так и получилось. Хотел поработать с ним в грэпплинге, чтобы прекратить все разговоры.

Я – боец смешанного стиля, а не просто ударник. Начинал как боец ММА. Хотел выйти и показать это, побив его в грэпплинге и стойке», – сказал чемпион UFC Леон Эдвардс, победивший в главном событии UFC 296.

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