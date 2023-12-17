Леон Эдвардс: «Люди постоянно говорили о кардио Ковингтона, но оно ему не помогло»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс заявил, что превосходит Колби Ковингтона как спортсмен.

«Знал, что лучше него как атлет. Все это время люди говорили, что у него кардио-кардио-кардио. Но я знал, если буду контролировать дистанцию, никакое кардио ему не поможет.

Держал его на дистанции за счет техники, он ничего не смог сделать. Так и получилось. Хотел поработать с ним в грэпплинге, чтобы прекратить все разговоры.

Я – боец смешанного стиля, а не просто ударник. Начинал как боец ММА. Хотел выйти и показать это, побив его в грэпплинге и стойке», – сказал чемпион UFC Леон Эдвардс, победивший Колби Ковингтона в главном событии UFC 296.

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8 комментариев
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Да вообще не понятно, что с Колби произошло. Где были его по 20 попыток тейкдаунов с сотнями ударов, лёгких, но все же?
Где был постоянный натиск?

Видимо, возраст и простой очень сильно сказались, вообще без шансов для него. Ну или тренеры слабые совсем, раньше же в ATT был, там лучшие тренеры были, а сейчас уже нет.

После такого боя лучше закончить, огня бойцовский нет абсолютно + явно испуганный был, это видно было при выходе.

Жаль Колби, это был его шанс, в лучшей своей форме, вполне мог бы все раунды, как сегодняшний 5 отработать и забрать бой.
+7
0
+7
Ответ АланСмити
Жаль Колби? Серьёзно? Если только жаль, что его не нокаутировали.
Здесь таких как он любят, он даже идол для многих и пример.
+3
0
+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
Да вообще не понятно, что с Колби произошло. Где были его по 20 попыток тейкдаунов с сотнями ударов, лёгких, но все же? Где был постоянный натиск? Видимо, возраст и простой очень сильно сказались, вообще без шансов для него. Ну или тренеры слабые совсем, раньше же в ATT был, там лучшие тренеры были, а сейчас уже нет. После такого боя лучше закончить, огня бойцовский нет абсолютно + явно испуганный был, это видно было при выходе. Жаль Колби, это был его шанс, в лучшей своей форме, вполне мог бы все раунды, как сегодняшний 5 отработать и забрать бой.
Жаль Колби? Серьёзно? Если только жаль, что его не нокаутировали.
+5
-3
+2
Леон хоть как-то почувствовал Колби только потому что сам решил с ним побороться, унизить в его же родной стихии. Жаль конечно, что рычаг локтя не получился.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Да вообще не понятно, что с Колби произошло. Где были его по 20 попыток тейкдаунов с сотнями ударов, лёгких, но все же? Где был постоянный натиск? Видимо, возраст и простой очень сильно сказались, вообще без шансов для него. Ну или тренеры слабые совсем, раньше же в ATT был, там лучшие тренеры были, а сейчас уже нет. После такого боя лучше закончить, огня бойцовский нет абсолютно + явно испуганный был, это видно было при выходе. Жаль Колби, это был его шанс, в лучшей своей форме, вполне мог бы все раунды, как сегодняшний 5 отработать и забрать бой.
согласен постарел + простой, Усман тоже постарел, вот и пришли на смену те, кто помоложе. Эдвардсу 32 это как раз самый пик - когда ты ещё силен и быстр но и уже опытен
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Да вообще не понятно, что с Колби произошло. Где были его по 20 попыток тейкдаунов с сотнями ударов, лёгких, но все же? Где был постоянный натиск? Видимо, возраст и простой очень сильно сказались, вообще без шансов для него. Ну или тренеры слабые совсем, раньше же в ATT был, там лучшие тренеры были, а сейчас уже нет. После такого боя лучше закончить, огня бойцовский нет абсолютно + явно испуганный был, это видно было при выходе. Жаль Колби, это был его шанс, в лучшей своей форме, вполне мог бы все раунды, как сегодняшний 5 отработать и забрать бой.
Слушай, да частенько так. Смотришь бой и не понимаешь, что случилось с бойцом. Выходят в клетку какими-то потерянными. Сразу с первого раунда становится понятно, что рисунок боя будет не такой, как ожидали все.
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Ответ hala18
Здесь таких как он любят, он даже идол для многих и пример.
Замечательный человек и выдающийся спортсмен🤣
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Ответ Captain Klenzendorf
Замечательный человек и выдающийся спортсмен🤣
И отличный пример для подражания, с высокими моральными ценностями. Одним словом от души парень))
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