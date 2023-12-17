Леон Эдвардс: «Люди постоянно говорили о кардио Ковингтона, но оно ему не помогло»
Леон Эдвардс заявил, что превосходит Колби Ковингтона как спортсмен.
«Знал, что лучше него как атлет. Все это время люди говорили, что у него кардио-кардио-кардио. Но я знал, если буду контролировать дистанцию, никакое кардио ему не поможет.
Держал его на дистанции за счет техники, он ничего не смог сделать. Так и получилось. Хотел поработать с ним в грэпплинге, чтобы прекратить все разговоры.
Я – боец смешанного стиля, а не просто ударник. Начинал как боец ММА. Хотел выйти и показать это, побив его в грэпплинге и стойке», – сказал чемпион UFC Леон Эдвардс, победивший Колби Ковингтона в главном событии UFC 296.
Эдвардс признался, что плакал после слов Ковингтона: «Колби использовал гибель моего отца для развлечения»
Где был постоянный натиск?
Видимо, возраст и простой очень сильно сказались, вообще без шансов для него. Ну или тренеры слабые совсем, раньше же в ATT был, там лучшие тренеры были, а сейчас уже нет.
После такого боя лучше закончить, огня бойцовский нет абсолютно + явно испуганный был, это видно было при выходе.
Жаль Колби, это был его шанс, в лучшей своей форме, вполне мог бы все раунды, как сегодняшний 5 отработать и забрать бой.