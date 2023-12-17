Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам и защитил титул UFC
На UFC 296 в Лас-Вегасе в главном событии турнира прошел титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
Эдвардс победил единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46) и остался чемпионом UFC.
Для Эдвардса это третий титульник – ранее дважды побеждал Камару Усмана. Ковингтон тоже в третий раз дрался за пояс – оба раза проиграл тому же Усману.
UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов против Томпсона
Главный злодей UFC, с которым хочет подраться Махачев. Насколько он силен?
Жаль публику что пришла за него потопить,или и умри в последнем,зарубись на все деньги,но …….
П.с.Надеюсь больше никогда не будет биться в главных кардах,просто позорник,как то так
Пимблет разгромил, Пантожа разгромил, Эдвардс разгромил...
Столько наговорить всего про всех бойцов родстера
Про великие штаты
Про великую американскую борьбу
Столько пафоса, Трамп в углу
А по факту нулевой показал он только одно, что он обычный пустозвон
Модеры удаляют этот комент
Но позор ковингтона не удалить никак
Нет. Ходил и лоу кидал весь бой.
Ахаахха, мухи и то интереснее спариваются, чем эти двое, типо дерутся.
Пантожа? Там вообще разгромом не пахнет
Самая скучная защита года, человек-лоу.
Чем-то напоминает бой Адесаньи с Ромеро, тогда Адесанью с грязью смешали за такую защиту)