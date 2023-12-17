Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам и защитил титул UFC

На UFC 296 в Лас-Вегасе в главном событии турнира прошел титульный бой в полусреднем весе между и .

Эдвардс победил единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46) и остался чемпионом UFC.

Для Эдвардса это третий титульник – ранее дважды побеждал Камару Усмана. Ковингтон тоже в третий раз дрался за пояс – оба раза проиграл тому же Усману.

UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов против Томпсона

Главный злодей UFC, с которым хочет подраться Махачев. Насколько он силен?