Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам и защитил титул UFC

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

На UFC 296 в Лас-Вегасе в главном событии турнира прошел титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Эдвардс победил единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46) и остался чемпионом UFC.

Для Эдвардса это третий титульник – ранее дважды побеждал Камару Усмана. Ковингтон тоже в третий раз дрался за пояс – оба раза проиграл тому же Усману.

UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов против Томпсона

Главный злодей UFC, с которым хочет подраться Махачев. Насколько он силен?

Материалы по теме

74 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковингтон выглядел абсолютно беспомощным первые 4 рванула а потом удивляется судейскому решению. Видимо думал, что при Трампе в Лас Вегасе он может просто войти в октагон и ему победу нарисуют.
+32
-3
+29
Как по мне что одного что другого Махачев просто переедет . Доэтого боя я думал ему будет тяжело но после увиденного ему надо срочно переходить на 77
+32
-6
+26
Ответ DenizKios
Комментарий удален модератором
Как смешно было когда он радовался будто выиграл бой, еще и позорно с флагом вышел, Трамп думаю оценил его язык
+28
-6
+22
Такой позор на глазах Трампа. Трусливый заяц
+16
-1
+15
Ковингтон-полный ноль,столько говорил перед боем,а на деле «импотент»,4:0 по раундам и только в пятом из- за рискованного приема Эдвардс отдал позицию ,да и там балабол Колби тоже ничего не показал.
Жаль публику что пришла за него потопить,или и умри в последнем,зарубись на все деньги,но …….
П.с.Надеюсь больше никогда не будет биться в главных кардах,просто позорник,как то так
+18
-3
+15
Эдвардс делал не больше не меньше для победы, он в принципе всегда так дерется, играть с ним в шахматы это сразу поражение, он в этом слишком хорош
+15
0
+15
Ахахахахаах, и этому чучелу подарили титульник, ради чего? Теперь будет бегать от всех претендентов, и ждать сбитого лётчика
+11
0
+11
Почему то даже приятно, что Колби проиграл.
+13
-2
+11
Все таки Колби слишком мал для этой весовой, либо Эдвардс слишком большой
+11
-2
+9
У редактора заело?
Пимблет разгромил, Пантожа разгромил, Эдвардс разгромил...
+8
0
+8
Ответ DonaldBrashear 2.0
Какой Леон жёсткий парень, так жёстко отомстил за отца, обещал труп - сделал. Нет. Ходил и лоу кидал весь бой. Ахаахха, мухи и то интереснее спариваются, чем эти двое, типо дерутся.
Странные у тебя предпочтения
+11
-4
+7
Камару ещё не такой унылый был
+7
0
+7
Колби просто кусок. ерьма
Столько наговорить всего про всех бойцов родстера
Про великие штаты
Про великую американскую борьбу
Столько пафоса, Трамп в углу
А по факту нулевой показал он только одно, что он обычный пустозвон
Модеры удаляют этот комент
Но позор ковингтона не удалить никак
+7
-1
+6
Такое Тряпло Ковингтон, один дешёвый понт. язык рабочий и всё)
+6
0
+6
Колби хотел быть дерзким как Трамп,а оказался беспомощным,как Байден. Будет смешно,если он уйдет в легкий вес,который так высмеивал. в полусреднем титульник ему больше не светит
+8
-2
+6
Какой Леон жёсткий парень, так жёстко отомстил за отца, обещал труп - сделал.

Нет. Ходил и лоу кидал весь бой.

Ахаахха, мухи и то интереснее спариваются, чем эти двое, типо дерутся.
+18
-12
+6
Ковингтон - позор Америки
+8
-2
+6
Ответ Isa Babaev
Как смешно было когда он радовался будто выиграл бой, еще и позорно с флагом вышел, Трамп думаю оценил его язык
Почему позорно с флагом вышел? С ним надо выходить только в случае победы? Не совсем понял этот моментик.
+7
-1
+6
можно порадоваться, что балабол унижен и этотего последний чемпионский бой
+5
-1
+4
Шлепок Трампа получает люлей на улице и в октагоне, но зато побеждает на пресс-конференциях, а это уже не мало.
+4
-1
+3
Есть ощущение, что Шавкат снесёт всех
+7
-4
+3
Ответ napoli_14
У редактора заело? Пимблет разгромил, Пантожа разгромил, Эдвардс разгромил...
Да да)))
Пантожа? Там вообще разгромом не пахнет
+3
0
+3
Ответ Proper Chels
Так Байден выиграл выборы у Трампа)
Это не отменяет то,что сейчас он выглядит беспомощно и жалко.
+4
-1
+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
Какой Леон жёсткий парень, так жёстко отомстил за отца, обещал труп - сделал. Нет. Ходил и лоу кидал весь бой. Ахаахха, мухи и то интереснее спариваются, чем эти двое, типо дерутся.
Так Колби, тоже обещал сделать так , что Эдвардс поздоровается с отцом на 7 ступени ада. Но просто принимал эти лоукики. Леон, хотя победил его
+2
0
+2
Ответ Kbnueve
Колби весовой категорию менять
это куда? Выше его размажут, ниже - не факт, что сгонит. У Колби нет навыков, кроме переводов, слабая ударка, борьба без финишей, в приёмы не может. Ему хана, как Тони без скорости и реакции
+2
0
+2
Сделал америку снова великой)) нулевой
+3
-1
+2
по блату получил титульник балабол и слился
+3
-1
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Как же сильно простой сказался на Колби, из кардио машины превратился в жуткое посмешище. Чёт прямо вообще стремно смотрелся, не уровень топ-15 даже. И самое то, что и Леон ничего не показал, можно было бы спокойно забирать пояс, работать активнее с первых раундов. Жаль, но думаю, что Колби после такого надо заканчивать сразу, в медиа вполне может себя найти. Сделать ютуб канал свой и анализ давать боев, думаю, что у него получится.
Простой тут не причем, драться раз в год/полтора обычное дело для него, просто в этот раз соперник не был старше него на несколько лет и одной ногой на пенсии
+2
0
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Какой Леон жёсткий парень, так жёстко отомстил за отца, обещал труп - сделал. Нет. Ходил и лоу кидал весь бой. Ахаахха, мухи и то интереснее спариваются, чем эти двое, типо дерутся.
Нене, щас прилетят эксперты типа Исы и будут рассказывать, как Эдвардс жестко деклассировал)
Самая скучная защита года, человек-лоу.
Чем-то напоминает бой Адесаньи с Ромеро, тогда Адесанью с грязью смешали за такую защиту)
+3
-1
+2
Колби не мог, Эдвардс не хотел.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий