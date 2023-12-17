Дональд Трамп приехал на UFC 296

Теги Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Дональд Трамп UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Дональд Трамп приехал на UFC 296 перед началом главного карда.

45-й президент США зашел в зрительский зал в компании босса UFC Даны Уайта и музыканта Кид Рока.

Турнир UFC 296 проходит на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (Невада). В главном событии состоится поединок за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Колби Ковингтон: «Трамп хотел вывести меня на бой с Эдвардсом, но UFC выступил против этой идеи»

Колби Ковингтон: «За меня болеет Трамп, а кто за Леона? Паддингтон или Мэри на хрен Поппинс?»

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1 комментарий
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Ну так Колби же дерется...
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