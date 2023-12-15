Ковингтон высмеял смерть отца Эдвардса: «Я отправлю тебя в ад – там мы с ним и поздороваемся»
Колби Ковингтон высмеял смерть отца Леона Эдвардса.
«Я отправлю тебя в место, которого ты боишься. Я отправлю тебя на седьмой круг ада – там мы поздороваемся с твоим отцом», – сказал Ковингтон во время пресс-конференции.
В ответ Эдвардс бросил в полусредневеса бутылку с водой, после чего развязалась потасовка. Отец Леона погиб в перестрелке, когда бойцу было 13 лет.
Титульный поединок между Эдвардсом и Ковингтоном состоится в ночь на 17 декабря и возглавит турнир UFC 296.
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