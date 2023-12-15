Ковингтон высмеял смерть отца Эдвардса: «Я отправлю тебя в ад – там мы с ним и поздороваемся»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон высмеял смерть отца Леона Эдвардса.

«Я отправлю тебя в место, которого ты боишься. Я отправлю тебя на седьмой круг ада – там мы поздороваемся с твоим отцом», – сказал Ковингтон во время пресс-конференции.

В ответ Эдвардс бросил в полусредневеса бутылку с водой, после чего развязалась потасовка. Отец Леона погиб в перестрелке, когда бойцу было 13 лет.

Титульный поединок между Эдвардсом и Ковингтоном состоится в ночь на 17 декабря и возглавит турнир UFC 296.

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17 комментариев
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Ответ Андрей Макаров
будет красиво если Колба улетит в нокаут, а ведь это похоронит его карьеру
Отсидится год два побьёт сорока летнего бразильца и снова подерется за титульник он так делает уже лет 5.
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будет красиво если Колба улетит в нокаут, а ведь это похоронит его карьеру
+7
-4
+3
Ответ Реал 2-3 Барселона
Болел за ковингклоуна,теперь всем сердцем болею за Эдвардса,оказывается ковингклоун реально мусор с ног до головы
хахах) хороший ты болельщик)
+3
-1
+2
Болел за ковингклоуна,теперь всем сердцем болею за Эдвардса,оказывается ковингклоун реально мусор с ног до головы
+7
-6
+1
Папаша у Леона действительно отморозок был
+3
-3
0
Только душевный вырожденец будет оправдывать подобные выкрики элементами шоу, стремлением залезть в голову.
+3
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0
надо было в новости добавить, что отец Леона был преступник, и его застрелили.
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0
А папаша Эдвардса то был бандосом эмигрантом и погиб в перестрелке.
Годный троллинг от Колби, нечего в цивилизованные страны приезжать и людям жизнь портить.
Кстати, у Марти Фейкньюсмана та же история.
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Ответ Rebelll88
Правильно, нечего за крутых парней всяким чморалистикам болеть
В чем его крутость?
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Ответ Rebelll88
Правильно, нечего за крутых парней всяким чморалистикам болеть
База.
0
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Ответ Tyrone Woodley
Отсидится год два побьёт сорока летнего бразильца и снова подерется за титульник он так делает уже лет 5.
Не думаю что у него есть столько времени) Он не молодеет
+1
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