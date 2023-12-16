Джефф Монсон: «Решил стать частью «Команды Путина», потому что он любит Россию и заботится о народе»

Теги Владимир Путин MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон рассказал, почему решил поддержать Владимира Путина перед выборами.

«Я решил стать частью «Команды Путина», потому что он прежде всего любит Россию и заботится о российском народе», – объяснил боец MMA Джефф Монсон.

Помимо Монсона, в «Команду Путина» вступили Денис Лебедев, Александр Поветкин и другие именитые российские спортсмены.

Джефф Монсон больше не гражданин США

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10 комментариев
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Путин любит Россию и заботится о народе- звучит как издевательство!
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За деньги Да! 🤪
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И мы все знаем этот "народ",что за Путина.
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Настоящий русский патриот из США. Сильно голову пробили за карьеру
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Решил стать частью)))
Сам позвонил наверно:"Але, Владим Вадимыч, я тут подумал, вы же любите Россию, ну я и решил стать частью вашей команды"
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Джефф, сходи яйца поштучно купи.
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Забугорный приспособленец
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Путин - да, заботится, чтобы народ не скучал на пенсии, а вкалывал на благо его буржуйского братства...
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Монсон давно не покупал яйца!
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