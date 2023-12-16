Джефф Монсон: «Решил стать частью «Команды Путина», потому что он любит Россию и заботится о народе»

Джефф Монсон рассказал, почему решил поддержать Владимира Путина перед выборами.

«Я решил стать частью «Команды Путина», потому что он прежде всего любит Россию и заботится о российском народе», – объяснил боец MMA Джефф Монсон.

Помимо Монсона, в «Команду Путина» вступили Денис Лебедев, Александр Поветкин и другие именитые российские спортсмены.

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