Джефф Монсон: «Решил стать частью «Команды Путина», потому что он любит Россию и заботится о народе»
Джефф Монсон рассказал, почему решил поддержать Владимира Путина перед выборами.
«Я решил стать частью «Команды Путина», потому что он прежде всего любит Россию и заботится о российском народе», – объяснил боец MMA Джефф Монсон.
Помимо Монсона, в «Команду Путина» вступили Денис Лебедев, Александр Поветкин и другие именитые российские спортсмены.
Джефф Монсон больше не гражданин США
Джефф Монсон: «В России прислушиваются к мнению обычных людей. Демократия развита больше, чем в США»
Сам позвонил наверно:"Але, Владим Вадимыч, я тут подумал, вы же любите Россию, ну я и решил стать частью вашей команды"