Тактаров – о реванше с Монсоном: «Будем ждать поединок в феврале. Учителей Джеффа я учил»

Олег Тактаров заявил, что может подраться с Джеффом Монсоном в начале 2024 года.

«Я постоянно ему отвечаю то в кулинарном поединке, то в ринге. В феврале будем ждать поединок по правилам ММА. Там тоже нужно будет ответить. Учителей Монсона учил я.

С нардами та же история. Когда я жил в Калифорнии, мой сосед был чемпионом Калифорнии по нардам. И вот он меня ввел в курс дела – о существовании тактических уловок и так далее», – сказал боец ММА Олег Тактаров.

Напомним, летом-2023 Монсон и Тактаров дрались по правилам бокса, закончив бой вничью.

Тактаров и Монсон проведут матч по длинным нардам