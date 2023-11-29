Тактаров – о реванше с Монсоном: «Будем ждать поединок в феврале. Учителей Джеффа я учил»

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров заявил, что может подраться с Джеффом Монсоном в начале 2024 года.

«Я постоянно ему отвечаю то в кулинарном поединке, то в ринге. В феврале будем ждать поединок по правилам ММА. Там тоже нужно будет ответить. Учителей Монсона учил я.

С нардами та же история. Когда я жил в Калифорнии, мой сосед был чемпионом Калифорнии по нардам. И вот он меня ввел в курс дела – о существовании тактических уловок и так далее», – сказал боец ММА Олег Тактаров.

Напомним, летом-2023 Монсон и Тактаров дрались по правилам бокса, закончив бой вничью.

Тактаров и Монсон проведут матч по длинным нардам

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4 комментария
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A G
Чемпион калифорнии по нардам это сильно конечно
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Axmat Cecenov
Тактаров= Мостовой
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Tpy6kaMerlina
Нарды тоже я придумал. Ну, я ожидал это увидеть, но что-то Олег разочаровал.
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pantriashvili
Гопник ты..
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