Монсон ожидает доминирование россиян в ММА: «Следующее поколение чемпионов UFC будет из РФ»
Джефф Монсон прогнозирует доминирование бойцов ММА из России.
«Российские бойцы, особенно новое поколение, определенно сильны и мотивированы. Каждый человек индивидуален, но я уже много раз говорил – следующее поколение чемпионов в UFC и Bellator будет именно из России», – сказал боец ММА Джефф Монсон.
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