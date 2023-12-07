Монсон ожидает доминирование россиян в ММА: «Следующее поколение чемпионов UFC будет из РФ»

Джефф Монсон прогнозирует доминирование бойцов ММА из России.

«Российские бойцы, особенно новое поколение, определенно сильны и мотивированы. Каждый человек индивидуален, но я уже много раз говорил – следующее поколение чемпионов в и будет именно из России», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

Тактаров и Монсон проведут матч по длинным нардам

Тактаров – о реванше с Монсоном: «Будем ждать поединок в феврале. Учителей Джеффа я учил»