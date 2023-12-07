Монсон ожидает доминирование россиян в ММА: «Следующее поколение чемпионов UFC будет из РФ»

Теги UFC MMA Джефф Монсон Bellator Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон прогнозирует доминирование бойцов ММА из России.

«Российские бойцы, особенно новое поколение, определенно сильны и мотивированы. Каждый человек индивидуален, но я уже много раз говорил – следующее поколение чемпионов в UFC и Bellator будет именно из России», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

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