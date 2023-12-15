Джефф Монсон больше не гражданин США

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Монсон рассказал, что он больше не гражданин США.

«В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась.

Насколько я знаю, она занимает около двух месяцев, но у меня получилось больше. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США», – сказал боец MMA Джефф Монсон.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт. В сентябре-2023 он стал депутатом Госсобрания Башкирии от «Единой России».

«Я – русский». Джефф Монсон слушает «Любэ», живет в Уфе и набил на шее Z

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2 комментария
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Говорят США крадут мозги, вот наш ответ
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Невосполнимая потеря для американского народа
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