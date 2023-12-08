Джефф Монсон: «В России прислушиваются к мнению обычных людей. Демократия развита больше, чем в США»

Джефф Монсон рассказал, чем политика в США отличается от политики в России.

«В Америке есть иллюзия демократии. Всем говорят, что там воля народа, но конгресс понимает, что законы формируются таким образом, чтобы обычные люди не имели выбора. В США закон будет приниматься всегда в пользу корпорации, а не людей. Там к этому уже привыкли, но почему-то называют это демократией.

В России другая система – тут не врут людям, а прислушиваются к мнению обычных людей. В России демократия больше развита, чем в США», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Монсон ожидает доминирование россиян в ММА: «Следующее поколение чемпионов UFC будет из РФ»

Тактаров – о реванше с Монсоном: «Будем ждать поединок в феврале. Учителей Джеффа я учил»