Джефф Монсон: «В России прислушиваются к мнению обычных людей. Демократия развита больше, чем в США»

Теги MMA Джефф Монсон Политика Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон рассказал, чем политика в США отличается от политики в России.

«В Америке есть иллюзия демократии. Всем говорят, что там воля народа, но конгресс понимает, что законы формируются таким образом, чтобы обычные люди не имели выбора. В США закон будет приниматься всегда в пользу корпорации, а не людей. Там к этому уже привыкли, но почему-то называют это демократией.

В России другая система – тут не врут людям, а прислушиваются к мнению обычных людей. В России демократия больше развита, чем в США», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

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13 комментариев
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Монсон уже не знает с какой стороны лизнуть... это где же в России прислушиваются к мнению людей? 🤣🤣🤣
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+10
В другой России видимо живёт
+10
-1
+9
Снеговик отбитым на всю бошку оказался
+6
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+6
Ответ человек умелый
Комментарий удален модератором
То есть те, кто не согласен с Монсоном, либо борцы с режимом либо украинцы?
Серьёзно?)
+5
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+5
Лысый живёт в своей Вселенной
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я патриот России, о которых говорят патриотизм головного мозга, но тут я с Монсоном не согласен.
+1
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+1
Вы бы хотели чтобы цены на бензин стали ниже? Поставьте плюс если да...и посмотрим прислушаються ли к мнению нашему)
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Ответ Всеволод Бобров
если не подлизывает западу значит отбитый)
Он отбитый потому, что просто подлизывает.
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Комментарий удален модератором
Что ты несёшь ))
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очередное доказательство того,,что много в голову пропускать не стоит)
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