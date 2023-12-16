Роман Копылов: «В поединке Ковингтона и Эдвардса все может решить один момент. Шансы 50 на 50»

Роман Копылов считает равными шансы на победу в бою Ковингтон – Эдвардс.

«Эдвардс может удивлять, что он показал в противостояниях с Усманом. Я буду банален – здесь все может решить один момент, одна ошибка. Тут 50 на 50... Кто лучше готов и на чьей стороне везение, тот и победит», – заявил боец UFC Роман Копылов.

Титульный поединок между Эдвардсом и Ковингтоном состоится в ночь на 17 декабря и возглавит турнир в Лас-Вегасе (США).

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