Веттори раскритиковал Ковингтона за шутку об отце Эдвардса: «Этого подонка нужно бить по затылку»
Марвин Веттори раскритиковал Колби Ковингтона за шутку об отце Леона Эдвардса.
На пресс-конференции, посвященной турниру UFC 296, Ковингтон высмеял смерть отца Эдвардса и пообещал отправить бойца в ад.
«Кусок дерьма! Именно поэтому этого подонка нужно бить по затылку. Он не заслуживает честного боя», – написал в соцсетях средневес UFC Марвин Веттори.
Титульный поединок между Эдвардсом и Ковингтоном состоится в ночь на 17 декабря и возглавит турнир в Лас-Вегасе, штат Невада.
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