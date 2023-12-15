Веттори раскритиковал Ковингтона за шутку об отце Эдвардса: «Этого подонка нужно бить по затылку»

Марвин Веттори раскритиковал Колби Ковингтона за шутку об отце Леона Эдвардса.

На пресс-конференции, посвященной турниру UFC 296, высмеял смерть отца и пообещал отправить бойца в ад.

«Кусок дерьма! Именно поэтому этого подонка нужно бить по затылку. Он не заслуживает честного боя», – написал в соцсетях средневес UFC Марвин Веттори.

Титульный поединок между Эдвардсом и Ковингтоном состоится в ночь на 17 декабря и возглавит турнир в Лас-Вегасе, штат Невада.

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