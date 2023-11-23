Ковингтон считает, что помог Эдвардсу нокаутировать Усмана: «Именно я ослабил подбородок Камару»

Колби Ковингтон назвал свою роль в победе Леона Эдвардса над Камару Усманом.

«Нокаут Эдвардса в бою с ? Моя первая реакция – шок. Не думал, что так получится, но таков наш спорт: тут как в футболе, где может случиться отчаянный удар, и вот что произошло.

проигрывал весь бой, но на последней минуте нанес точный удар, попав как следует. Усман ошибся, убрал ногу с педали газа и поплатился за это.

Без сомнения, это я потрепал Усмана. Его подбородок уже никогда не будет прежним, а ослабил его именно я.

Пробивал его по голове и вынуждал шататься и взять тайм-аут. Эдвардс не сделал того, чего не смог сделать я», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Напомним, Ковингтон и Усман дрались дважды. Первый раз Камару победил техническим нокаутом, а в реванше – единогласным решением судей.

С Эдвардсом у Усмана отрицательная статистика: победа единогласным решением, проигрыши нокаутом и решением большинства судей.

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