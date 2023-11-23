Ковингтон считает, что помог Эдвардсу нокаутировать Усмана: «Именно я ослабил подбородок Камару»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон назвал свою роль в победе Леона Эдвардса над Камару Усманом.

«Нокаут Эдвардса в бою с Усманом? Моя первая реакция – шок. Не думал, что так получится, но таков наш спорт: тут как в футболе, где может случиться отчаянный удар, и вот что произошло.

Леон проигрывал весь бой, но на последней минуте нанес точный удар, попав как следует. Усман ошибся, убрал ногу с педали газа и поплатился за это.

Без сомнения, это я потрепал Усмана. Его подбородок уже никогда не будет прежним, а ослабил его именно я.

Пробивал его по голове и вынуждал шататься и взять тайм-аут. Эдвардс не сделал того, чего не смог сделать я», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Напомним, Ковингтон и Усман дрались дважды. Первый раз Камару победил техническим нокаутом, а в реванше – единогласным решением судей.

С Эдвардсом у Усмана отрицательная статистика: победа единогласным решением, проигрыши нокаутом и решением большинства судей.

Махачев – о возможном бое с Ковингтоном: «Я всегда за трэшток, но в меру. Это шоу и часть бизнеса»

Ковингтон – о простое: «Это было тяжело, но я стал очень голодным»

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1 комментарий

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Максим Дружинин
ну да, а Санёк Малой своими комментариями ослабил Ислама Махачева перед боем с Волкановски в Австралии.Он и Хабиба регулярно "ослаблял" и еслиб не подлый Али Абдель-Азиз со своими подковерными играми ,не видать бы дагестанцу своей победной серии!
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